Selbsthilfe

Gruppe stellt sich vor

Limburg Die Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ stellt sich am Mittwoch, 9. Mai, von 10 bis 14 Uhr und am Mittwoch, 23. Mai, von 14 bis 18 Uhr in der Karstadt-Caféteria in Limburg allen Interessierten vor. Die Treffen dieser Selbsthilfegruppe sind immer am ersten Montag im Monat ab 19.30 Uhr in den Räumen der Hospizdienste Limburg.

