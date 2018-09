Polizei

Handtasche aus Auto entwendet

Löhnberg Nur für eine halbe Stunde soll nach Polizeiangaben eine Frau am Dienstag auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Wetzlarer Straße in Löhnberg ihre Handtasche in ihrem schwarzen BMW X3 liegen gelassen haben. Unbekannte Täter sollen die Seitenscheibe zwischen 11.30 und 12 Uhr eingeschlagen und die Tasche, in der unter anderem ein Handy gewesen sein soll, entwendet haben.

