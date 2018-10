Handtasche entwendet

Polizei Seitenscheibe von Auto eingeschlagen

Löhnberg Eine Frau in Löhnberg hat am Dienstagmorgen feststellen müssen, dass es besser gewesen wäre, die Handtasche nicht im geparkten Auto zurückzulassen. Sie hatte ihren Wagen gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof in der Wetzlarer Straße abgestellt. Als die Frau nur etwa zehn Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, waren eine Seitenscheibe eingeschlagen und ihre Handtasche verschwunden.

