Weilburg Am Sonntag, 11. März, beginnt um 17 Uhr in der Schlosskirche in Weilburg das Abschlusskonzert der Saison 2017/18 der Reihe „Alte Musik“.

