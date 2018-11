Hausbewohner überrascht Einbrecher

Polizei Täter flüchten Richtung Dietenhausen

Weilmünster-Möttau Am Mittwochabend hat der Bewohner eines Einfamilienhauses im Backhausweg in Möttau nach Angaben der Polizei Einbrecher in die Flucht geschlagen.

