Von Mika Beuster

NACHRUF

Heinrich Hergeth ist tot

„Der Kapitän, der am Drahtseil fährt“ lautet die Überschrift eines „Porträt am Sonntag“, das an Pfingsten 2007 im TAGEBLATT erschienen ist. Es ging um Heinrich Hergeth, der in diesem Jahr in den Ruhestand gegangen war. Er war als Angestellter der Stadt unter anderem im Bergbau- und Stadtmuseum tätig, beim Bauhof und als Parkplatzwächter auf dem Marktplatz, bevor dort Parkschein-Automaten aufgestellt wurden. Auch beim TAGEBLATT war er eine Zeit lang als Hausmeister tätig. Vielen Weilburgern dürfte Hergeth aber vor allem als „Rollschiff-Kapitän“ bekannt gewesen sein. „Wollen Sie nicht das Rollschiff übernehmen“, hieß es am Telefon eines Tages von der Stadtverwaltung – und Hergeth sagte zu. „Ich hätte die Dame umarmen können“, sagte Hergeth. Er sollte in dieser Rolle voll aufgehen.

