Herz außer Takt

Medizin Dr. Seng informiert über Vorhofflimmern

Weilburg Wenn das Herz außer Takt gerät: Am Donnerstag, 29. November, gibt es in Weilburg einen Vortrag zum Thema Vorhofflimmern. Dr. Michael Seng, Chefarzt der Inneren Medizin am Kreiskrankenhaus in Weilburg, wird über Symptome, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten aufklären. Der Vortrag ist für Patienten, Angehörige und alle anderen Interessierten gedacht und Teil der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung.

