Hessen Mobil beseitigt Schäden an Kreuzung

Weilburg An der Kreuzung der B 456 in Richtung Runkel/Gaudernbach (Hasselbacher Stock) beseitigt Hessen Mobil in der kommenden Woche Fahrbahnschäden. Die Arbeiten sollen am Montag, 26. März, beginnen und bis spätestens Donnerstag, 29. März, abgeschlossen sein. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr an dieser Kreuzung aus Richtung Runkel auf die B 456 mit Baustellenampeln geregelt.

