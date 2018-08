Hier geht’s um die Wurst

Einbruch Diebe machen beim Metzger keine Beute

Limburg In der Nacht zum Mittwoch haben es Einbrecher in der Diezer Straße in Limburg auf eine Metzgerei abgesehen. Die unbekannten Täter schoben im Innenhof des Anwesens eine Mülltonne unter ein Fenster und öffneten dieses. Im Anschluss ergriffen die Täter unerkannt die Flucht, ohne etwas entwendet zu haben.

