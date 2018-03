Tourismus

Höhle startet in Saison

Freizeit Kubacher Kristallhöhle öffnet am Samstag

Weilburg-Kubach Die Kubacher Kristallhöhle eröffnet am Samstag, 24. März, um 10 Uhr die neue Saison. Die Öffnungszeiten sind an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr und an Werktagen von 15 bis 17 Uhr. In den Osterferien ist die Kristallhöhle an Werktagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise bleiben gegenüber der Saison 2017 unverändert.

