Gesprächskreis

Hörakustik steht im Fokus

Limburg Der Blinden- und Sehbehindertenbund (BSBH) lädt zum nächsten Gesprächskreis für hörsehbehinderte und taubblinde Menschen ein. Dieser findet am Mittwoch, 7. November, von 14.30 bis 16.30 Uhr in der Seniorenanlage „Wohnstadt“ in Limburg statt. Thema ist die Hörakustik.

