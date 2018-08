Polizei

Hund rennt ins Fahrrad

Bad Camberg-Erbach Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, hat am Sonntag, 5. August, eine Radfahrerin auf einem Radweg in der Nähe des Sportplatzes in Erbach bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten.

