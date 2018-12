Kirche

Hurra, der neue Pfarrer ist da!

Löhnberg Am Sonntag, 9. Dezember, beginnt um 14 Uhr in der evangelischen Schlosskirche in Löhnberg ein Gottesdienst. Dabei wird Christian Elias in die Pfarrstelle der pfarramtlichen Verbindung Löhnberg, Selters und Drommershausen offiziell eingeführt.

Copyright © mittelhessen.de 2018