Brand

Im Fass entfacht ein Feuer

Merenberg-Rückershausen Gegen 5.40 Uhr wurde am Samstag der Polizei in Weilburg ein Brand am Sägewerk Rückershausen gemeldet. Während der Anfahrt wurde diese Information dahingehend ergänzt, dass nicht das Sägewerk, sondern „irgendetwas“ brennen würde.

Copyright © mittelhessen.de 2018