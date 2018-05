Im Kreisel aufgefahren

Unfall Autofahrer übersieht anderes Fahrzeug

Mengerskirchen-Waldernbach Zwei Autos sind am Mittwoch gegen 11.15 Uhr im Kreisel bei Waldernbach zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Fahrer eines Mercedes Benz den Kreisel von Waldernbach kommend in Richtung Lahr verlassen. Der Fahrer eines Renault Kangoo beabsichtigte, aus Richtung Rennerod kommend ebenfalls in den Kreisel einzufahren. Beim Einfahren übersah er den Mercedes und es kam zum Zusammenstoß.

