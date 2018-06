Im Parkhaus zugeschlagen

Limburg Autoaufbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag in einem Parkhaus in der Sackgasse in Limburg zugeschlagen. Zeugen meldeten der Polizei am Donnerstag einen blauen BMW mit eingeschlagener Scheibe auf einem Stellplatz des Parkhauses. Augenscheinlich war der Fahrzeuginnenraum von unbekannten Tätern durchsucht worden. Ob etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

