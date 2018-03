In Wohnhaus brennt’s

Feuer Technischer Defekt an Heizung vermutet

Hadamar In einem Geschäfts- und Wohnhaus in der Hadamarer Borngasse 6 hat es in der Nacht zum Samstag gegen 0.32 Uhr gebrannt. Der Besucher eines Wettbüros im Erdgeschoss bemerkte den Brand laut Polizei als Erster. Die Ermittlungen ergaben, dass vermutlich durch einen technischen Defekt die Heizungsanlage zu brennen begonnen hatte. Durch einen Schacht drangen Rauchschwaden bis in die oberen Geschosse. Es bestand der Verdacht, dass Bewohner durch Rauchgas verletzt wurden. Eine Familie wurde vorsorglich zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, konnte aber noch in der Nacht wieder entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Wohnungen sind nach Information der Feuerwehr nach einer Durchlüftung wieder bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

