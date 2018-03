Polizei

Ins Gesicht geschlagen

Weilmünster/Mengerskirchen Die Polizei ermittelt gleich in zwei Fällen von Körperverletzung, die sich am Wochenende zugetragen haben. Am Samstagvormittag gegen 11.35 Uhr ist ein 29 Jahre alter Mann bei einem Streit von einem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Der Geschädigte erlitt eine Verletzung an der Lippe, so die Polizei. Gegen den Täter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Copyright © mittelhessen.de 2018