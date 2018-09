LIMBURG-WEILBURG Die AG 60 Plus der SPD Limburg-Weilburg fährt von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10. Juli, mit dem Bus in die Fränkische Schweiz. Übernachtet wird in Breitengrüßbach. Auf dem Programm stehen unter anderem Ausflüge, eine Stadtführung (...)