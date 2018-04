Sitzung

Jagdgenossen tagen

Waidwerk Sitzungen zur Verwendung der Pacht

Merenberg-Reichenborn/Barig-Selbenhausen Am Donnerstag, 26. April, beginnt um 18 Uhr im Feuerwehrhaus in Reichenborn die Versammlung der Jagdgenossenschaft Reichenborn/Rückershausen. Am Mittwoch, 2. Mai, folgt ab 19 Uhr im Feuerwehrhaus in Barig-Selbenhausen die Versammlung der Jagdgenossenschaft Barig-Selbenhausen.

