Literatur

Joe Bausch liest aus „Knast“ vor

Weilburg Am Freitag, 7. September, beginnt um 19 Uhr im Rosenhang Museum in Weilburg eine Lesung mit Joe Bausch. Der Gefängnisarzt der Kultsendung des Deutschen Fernsehens „Tatort“, der auch in seinem richtigen Leben diesem Beruf nachgeht, liest aus seinem Werk „Knast“ vor.

