Wahlkampf

Jörg Sauer ist unterwegs

Limburg-Weilburg „100 Tage, 100 Orte“: Unter dieses Motto hat der Landratskandidat der SPD, Jörg Sauer, seine 100 Tage andauernde Tour durch den Kreis gestellt. In den kommenden Tagen ist er wie folgt unterwegs: am Dienstag, 28. August, ab 10 Uhr in Selters; am Mittwoch, 29. August, ab 13 Uhr in Weilburg; am Mittwoch, 5. September, ab 14 Uhr in Brechen; am Donnerstag, 6. September, ab 10 Uhr in Weilmünster und am Freitag, 7. September, ab 14 Uhr in Bad Camberg.

