Polizei

Jogger lässt die Hosen runter

Limburg Am Sonntagvormittag hat sich ein bisher unbekannter Mann im Schierlinger Feld auf dem Radweg zwischen Diez und Staffel einer Passantin in scharmverletzender Weise gezeigt. Der Mann sei dort gegen 11.20 Uhr mit heruntergelassener Laufhose gejoggt und hätte einen blauen Kinderwagen vor sich hergeschoben. Von dem Radweg aus wäre der Jogger dann weiter in Richtung eines dortigen Wohngebietes sowie eines Sportvereins gelaufen.

