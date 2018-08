Kirche

Jubiläum feiern

Glaube Pfarrkirche gibt es seit 200 Jahren

Hadamar Am Sonntag, 26. August, beginnt um 10.45 Uhr in der Pfarrkirche „St. Johannes Nepomuk“ in Hadamar ein Festgottesdienst. Zelebrant ist Prof. Dr. Ulrich Rhode aus Rom. Für die musikalische Gestaltung sorgt der Kirchenchor mit Gästen und kleinem Orchester.

