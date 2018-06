Reise

Jugend in Griechenland

Kirche Reise vom 15. bis zum 22. September

Limburg Von Samstag, 15. September, bis Samstag, 22. September, bietet der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Hessen einen Bildungsurlaub in Athen an. Die Reise steht unter dem Motto „Jugend in Griechenland – arbeitslos und glücklich?“.

