Jugendamt prüft die Kapazitäten

KITA Vorher kein Ausbau in Weinbach

Weinbach Das Jugendamt will die Kapazitäten in der Kindertagesstätte Gräveneck prüfen. Vorher könne man keinen Ausbau in Weinbach vornehmen, teilte Bürgermeister Jörg Lösing (parteilos) in der jüngsten Gemeindevertreterversammlung mit.

