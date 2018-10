Jugendarbeit

Jugendtreff weitet sein Angebot aus

Soziales 11- bis 13-Jährige sind eingeladen

Weilburg Seit fast zwei Jahren ist der Jugendtreff „Juwel“ in der Hainkaserne drei Mal in der Woche für Jugendliche im Alter von zwölf bis 20 Jahren geöffnet. Seit 1. Oktober sind auch die 11- bis 13-Jährigen eingeladen, in den Jugendtreff zu kommen – montags von 16 bis 18 Uhr.

