Junge (12) wird verletzt

Polizei Unfall passiert beim Einsteigen in den Bus

Weilburg Ein zwölfjähriger Junge ist am Donnerstagmittag am Busbahnhof in Weilburg beim Einsteigen in den Bus verletzt worden. Das Kind wurde gegen 13.20 Uhr beim Einsteigen geschubst, so dass der Junge zu Boden stürzte und dann im Gedrängel weiter verletzt wurde.

