Zerstörung

Kanaldeckel fliegt in Scheibe

Runkel In der Nacht zum Pfingstsonntag haben Unbekannte in der Steedener Straße in Runkel die Scheibe einer Haltestelle mit einem Kanaldeckel demoliert. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 3.40 Uhr die beschädigte Scheibe und meldet diese der Polizei. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

