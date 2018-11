Oratorium

Kantorei spielt in Hadamar

Hadamar Die Kantorei des evangelischen Dekanats Runkel führt am Samstag, 17. November, ab 19 Uhr in der katholischen Pfarrkirche „St. Johannes Nepomuk“ in Hadamar das Oratorium „Die Jahreszeiten“ von Joseph Haydn auf.

