Kantorei

Kantorei sucht Sänger

Kirche Aufführung der Jahreszeiten von Haydn

Hadamar Die evangelische Dekanatskantorei lädt interessierte Sänger für die Aufführung der Jahreszeiten von Joseph Haydn ein, die am Samstag, 17. November, in der katholischen Pfarrkirche „St. Johannes Nepomuk“ in Hadamar aufgeführt wird. Unter der musikalischen Gesamtleitung von Dekanatskantor Martin Buschmann werden sie dabei vom mittelhessischen Kammermusikensemble begleitet.

