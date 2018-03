Katalysatoren gestohlen

Polizei Unbekannte brechen in Firmengelände ein

Limburg In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in Limburg in der Straße „Im Dachsstück“ in ein Firmengelände eingedrungen und haben an drei dort abgestellten Mercedes Sprintern die Katalysatoren ausgebaut.

Copyright © mittelhessen.de 2018