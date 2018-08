Diebstahl

Kehrmaschine auf Abwegen

Hadamar Am Mittwochvormittag ist in der Siegener Straße in Hadamar eine Handkehrmaschine im Wert von 200 Euro gestohlen worden. Die Maschine war kurzzeitig am Gehweg abgestellt. Dort wurde sie von einer bislang unbekannten Täterin in einen Kleintransporter geladen und abtransportiert.

