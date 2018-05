Kein Hinweis auf Täter

Unfall Auto wird auf dem Parkplatz angefahren

Weilburg Ein schwarzer Skoda Kombi ist am Freitagnachmittag auf dem Lidl-Parkplatz in Weilburg beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug zwischen 16.40 und 17 Uhr dort abgestellt. Als der Besitzer zurückkam, bemerkte er den Schaden am hinteren linken Radkasten. Vom Verursacher gab es aber keine Spur.

