Polizei

Kellertür bleibt geschlossen

Mengerskirchen-Waldernbach Am Mittwochnachmittag sind Einbrecher bei dem Versuch, sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Klosterstraße in Waldernbach zu verschaffen, gescheitert. Die Kellertür hielt ihnen stand.

Copyright © mittelhessen.de 2018