Kennzeichen ist weg

Diebstahl Unbekannte schlagen am Lkw zu

Limburg-Ahlbach Laut Polizei haben Unbekannte in Ahlbach, Am Sportplatz 7, zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 15.30 Uhr, an einem geparkten VW-Lastwagen das hintere Kennzeichen „AK-PZ 500“ gestohlen.

