Kinder kochen italienisch

Limburg Das Bündnis für Familie in Limburg bietet in den Osterferien für Kinder ab sieben Jahren einen italienischen Kochkursus an. Es stehen zwei Termine zur Auswahl: Donnerstag, 5. April, oder Freitag, 6. April. Treffpunkt ist jeweils um 9 Uhr vor dem Schreibwarenladen in der Werkstadt. Nach dem gemeinsamen Einkaufen geht die Gruppe zur Theodor-Heuss-Schule, wo gemeinsam gekocht wird.

