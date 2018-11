Schule

Kinder lernen Ballett

Freizeit Jeweils donnerstags in Niederbrechen

Brechen-Niederbrechen Im Januar bietet der Förderverein der Schule „Im Emsbachtal“ in Niederbrechen Kindern aus Niederbrechen und den umliegenden Orten qualifizierten Ballettunterricht mit Diplom-Ballettpädagogin Esther Wente an. Die Kurse finden jeweils donnerstags von 15.30 bis 16.30 Uhr für Sechs- bis Achtjährige und von 16.30 bis 17.30 Uhr für Neun- bis Elfjährige in der Kulturhalle statt.

