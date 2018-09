Kinder schnitzen, schminken und basteln

Weltkindertag Treffpunkt Familienbüro bietet buntes Programm

WEILBURG „Kinder brauchen Freiräume“ ist das Motto des diesjährigen Weltkindertages am 20. September gewesen. Dazu hatte das Familienbüro und -zentrum Weilburg des Deutschen Kinderschutzbundes in und um den Treffpunkt in der Schwanengasse ein buntes Programm angeboten.

