Veranstaltungen

Kinder stellen ein Schmuckstück her

Freizeit Ferienworkshop im Marmor-Museum

Villmar Für Kinder ab acht Jahren bietet das Lahn-Marmor-Museum am Mittwoch, 4. Juli, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr einen Ferienworkshop an.

