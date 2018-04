Kinder stürmen die Osterwiese

Aktion Ostereiersuche der SPD in Drommershausen

Weilburg-Drommershausen Regenjacke und Gummistiefel haben am Ostersonntag zur Ausrüstung der Kinder in Drommershausen beim Suchen der Ostereier gehört. Denn dicke Wolken, kurze Regenschauer und nur ab und zu ein Sonnenstrahl begleiteten das Ereignis. Die Kinder hatten bei der Suche nach den gefärbten Eiern in der Natur dennoch gute Laune.

