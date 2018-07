Kinder und Eltern feiern Einweihung

Kita Neue Spielmöglichkeiten in Weinbach

Weinbach Die Freude am Spielen ist in der evangelischen Kindertagesstätte Weinbach nun noch größer: Mit einer kleinen Einweihungsfeier haben Kinder, Betreuerinnen und Eltern mehrere neue Spielgeräte offiziell in Besitz genommen.

