Tradition

Kinder wandern zum Osterhasen

Merenberg Der Westerwaldverein Merenberg veranstaltet am Ostersamstag, 31. März, seine traditionelle Kinderwanderung unter dem Motto „Wir suchen den Osterhasen“. Treffpunkt ist um 14 Uhr in der Kirschbach, Ortsausgang Merenberg in Richtung Barg-Selbenhausen.

