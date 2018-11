Kinderbetreuung soll künftig kostenlos sein

Parlament CDU Beselich für Gebührenfreiheit

Beselich-Obertiefenbach Die Betreuung von Kindern in Kindergärten oder -tagesstätten soll in Zukunft gebührenfrei sein. Einen Antrag dazu hat die Beselicher CDU jetzt in die Gemeindevertretung eingebracht.

