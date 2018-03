Kirche

Kinderkartage besuchen

Weilburg/Mengerskirchen Der pastorale Raum Weilburg-Mengerskirchen lädt Schüler vom zweiten bis fünften Schuljahr zu einer Aktion ein. In der ersten Osterferienwoche sind Kinderkartage im Pfarrsaal in Löhnberg. Beginn ist am Dienstag, 27. März, um 16 Uhr.

