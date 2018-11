Workshop

Kirche bewegt sich

Glaube Workshop startet am Samstag in Hadamar

Hadamar Am Samstag, 24. November, findet von 10 bis 13 Uhr unter dem Titel „Bewegte Kirche“ ein Workshop am Franziskanerplatz 3 in Hadamar statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Referent ist Bernd Weil.

