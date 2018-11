Termin

Kirche feiert Jubiläum

Waldbrunn-Fussingen Vor 100 Jahren – am 6. November 1918 – ist die Kirche „St. Leonhard“ in Fussingen eingeweiht worden. Aus diesem Anlass findet am Sonntag, 11. November, ab 10.30 Uhr ein Festgottesdienst in der Kirche statt.

