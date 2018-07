Kleber zerstört Türschlösser

Weilburg Unbekannte haben eine Haustür in der Frankfurter Straße in Weilburg beschädigt und so einen Schaden von 150 Euro verursacht. Ersten Ermittlungen zufolge beklebten die Täter die Schlösser der Eingangstüren mit Sekundenkleber. Um die Schlösser wieder nutzen zu können, mussten sie aufgebohrt werden.

Copyright © mittelhessen.de 2018