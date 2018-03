Eröffnung

Kleiderkammer öffnet ihre Türen

Villmar-Aumenau Am Dienstag, 27. Februar, von 10 bis 12 Uhr eröffnet der Verein Helferkreis Villmar die Kleiderkammer in der Fahrgasse 2 in Aumenau. Außerdem beantworten der Helferkreis und das Kleiderkammer-Team bei einem Umtrunk Fragen und stellen den Helferkreis vor.

