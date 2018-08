Wahlkampf

Köberle bereist die Gefilde

Elbtal Michael Köberle, Landratskandidat der CDU, führt seine Tour durch den Landkreis weiter und ist am Dienstag, 21. August, in Elbtal – und zwar ab 16 Uhr am Dorfplatz in Hangenmeiligen, ab 16.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Heuchelheim, ab 17 Uhr im Rathaus in Dorchheim, ab 17.30 Uhr in verschiedenen Betrieben in Dorchheim und Elbgrund (Treffpunkt ist dafür an der Pfarrkirche „St. Nikolaus“ in Dorchheim) sowie ab 18.15 Uhr an der Bäckerei Simon in Dorchheim.

